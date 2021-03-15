Отец с сыном погибли при пожаре, который начался из-за взрыва электросамоката

Техника стояла в квартире на зарядке. Пожар там начался около четырех утра - сначала соседи услышали взрыв и подумали, что что-то случилось у соседа, который живет этажем выше, но потом появился запах дыма и люди поняли, что в здании пожар, передает "Mash".

Спасатели не сразу смогли попасть во двор из-за припаркованных машин - огонь удалось потушить только через 25 минут, но было поздно.

Из квартиры, которая находится на 2-м этаже в городе Сочи, смогла выбраться только мама - она выпрыгнула на улицу.

43-летнего отца и их 13-летнего сына Артура спасти не удалось.

Ранее мы писали, что в областной больнице произошла драка

Инцидент произошел 5 марта в Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака.

Пациент рассказал, что врач отказывался проводить осмотр, из-за этого между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.

Успокаивали агрессивного пациента несколько медработников. На место происшествия прибыла полиция и забрала нарушителя.