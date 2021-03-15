Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцы не смогут выбирать себе вакцину

Украинцев и дальше будут вакцинировать индийской вакциной Covishield, но если в Украине поступит Pfizer или какая-то другая вакцина, в рамках бесплатной вакцинации люди не смогут самостоятельно выбирать препарат.

«Права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно», - заявил Ляшко в интервью изданию "Новое Время".

Так он прокомментировал позицию тех, кто хочет подождать другие вакцины и не хочет прививаться индийской.

Ранее мы писали, что в областной больнице произошла драка

Инцидент произошел в Закарпатской областной клинической больнице имени Андрея Новака.

Пациент рассказал, что врач отказывался проводить осмотр, из-за этого между мужчинами завязался конфликт, который перерос в драку.

Успокаивали агрессивного пациента несколько медработников. На место происшествия прибыла полиция и забрала нарушителя.