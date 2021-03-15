Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцы не смогут выбирать себе вакцину
Украинцев и дальше будут вакцинировать индийской вакциной Covishield, но если в Украине поступит Pfizer или какая-то другая вакцина, в рамках бесплатной вакцинации люди не смогут самостоятельно выбирать препарат.
«Права выбора нет. Это общемировая практика: приходит продукт, и именно управленцы вместе с экспертами решают, как этот продукт использовать наиболее эффективно», - заявил Ляшко в интервью изданию "Новое Время".
Так он прокомментировал позицию тех, кто хочет подождать другие вакцины и не хочет прививаться индийской.
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