Известная певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, похвасталась идеальной фигурой в одном боди
Известная исполнительница уже давно работает в качестве диджея и успешно будоражит сеть своим профилем в Инстаграм, ведь может похвастаться идеальной фигурой в довольно открытых и даже дерзких нарядах. Так, в этот раз Кумейко надела лишь тонкий боди и набросила на плечи светлое, кремовое пальто, даже не став его застегивать.
И хотя ехала исполнительница в авто, где не так холодно, многих фанатов смутил факт того, что девушка была практически без одежды. Сама Анастасия дискомфорта по этому поводу не испытывает, ведь гордится своими формами.
К слову, Анастасия ходит на йогу, много занимается в спортзале и проводит силовой тренинг TRX каждый раз в течение часа.
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«Погода шалит. Проснешься - солнце, выйдешь на улицу и сядешь в машину - снег, выходишь из машины - уже дождь», - пишет Анастасия.
Фанаты сразу ответили:
«Настя 😍40кг счастья😂; багиня, так и хочется расцеловать; Красотка ❤️; На пляж?; В этом что-то есть! Особенно когда вот так и солнце и дождь. Пусть бы каждый день))👏🔥; Я дико влюбилась🥰; Хорошая машина🔥; Настя шалит, погода слушается; Я представляю в каком шоке будут бедные полицейские, если остановят такую 🔥 красотку)); Я хочу быть гаишником, который тебя остановит! 😎ммм... какие ножки 😍😀; не только погода шалит..».
До этого 34-летняя звезда, которая ныне выступает под псевдонимом DJ NANA, решила показать чувственный кадр в весеннем и нежном образе. Так, певица прикрылась одним букетом ярких цветов. Причем сделала это звезда без лифчика, оставив место для воображения.
Столь пикантный кадр с демонстрацией изгибов без лишней откровенности порадовал фанатов, ведь у артистки сегодня особый праздник.
Напомним, экс-Nikita Кумейко блеснула своими безупречными изгибами, забравшись на стол
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