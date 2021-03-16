Известная модель Вера Кекелия, звезда "Женского квартала", похвасталась хорошей растяжкой
Артистка с отличным голосом похвасталась очередным талантом, пишет Politeka.net. Соответствующий снимок звезда разместила в своем Инстаграм.
В кадре Вера предстала в длинном пиджаке и лосинах. Артистка обула босоножки на шпильках.
Впечатляла поза Кекелии - она закинула длинную ножку выше головы. При этом лицо ее было скривлено.
В общем черно-белое фото вышло очень горячим и каким-то смелым, а растяжка звезды просто восхищала, ведь не каждый так сможет.
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"Хорошее начало новой недели ;)))", - написала звезда.
За три часа публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.
"❤️❤️❤️", "Уххххххх 🔥", "Нравится", "Ай да Кекелия 👏", "Какая экспрессия)", - написали пользователи сети.
Ранее мы писали, что Вера Кекелия родилась пятого мая 1986 года. Звезда стала заниматься музыкой с раннего детства.
Она принимала участие в многочисленных всеукраинских и международных конкурсах молодых вокалистов, где неоднократно получала первые места.
Впервые Вера вышла на большую сцену в 2010 году, став финалисткой телепроекта «Суперзвезда».
Позже блондинка взяла участие в вокальном проекте «Голос країни-7», где вместе с тренером Сергеем Бабкиным дошла до суперфинала.
Сейчас артистка не только снимается в "Женском Квартале", но и работает над своим собственным репертуаром и развивается как сольная певица.
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