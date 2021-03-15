Сколько выходных у нас будет в апреле 2021 года
Апрель 2021 года будет уникальным месяцем, который случается редко в Украине.
Как пишет "РБК", это связано с поздней Пасхой 2 мая, поэтому во втором месяце весны у нас не будет дополнительных выходных, зато в первые две недели мая мы будем отдыхать.
В апреле нас ждет 22 рабочих дня и 8 выходных. Дополнительных дней для отдыха не будет, но 30 апреля накануне Дня труда будет сокращенным днем.
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Выходными днями в апреле будут: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 число.
Все праздники апреля 2021
1 апреля - День смеха
2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма; Международный день детской книги
4 апреля - День геолога; Международный день просвещения по вопросам минной опасности; Международный день интернета; День веб-мастера
7 апреля - Всемирный день здоровья; Благовещение Пресвятой Богородицы
8 апреля - Международный день ромов
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
12 апреля - День работников ракетно-космической отрасли Украины; Всемирный день авиации и космонавтики
15 апреля - День уголовного розыска
17 апреля - День окружающей среды
18 апреля - Международный день памятников и выдающихся мест; День памятников истории и культуры
21 апреля - Международный день секретаря
23 апреля - Всемирный день книги и авторского права; Всеукраинский день психолога
26 апреля - Всемирный день интеллектуальной собственности; Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Годовщина катастрофы на Чернобыльской АЭС.
28 апреля - Всемирный день охраны труда
29 апреля - Международный день танца
Ранее мы писали, что врачи назвали первые признаки инсульта
Микроинсульт не вызывает таких катастрофических последствий как обширный, но не обращать на него внимания - опасно.
Признаки малого инсульта:
внезапная потеря чувствительности, онемение какой-либо части тела;
потеря координации, затруднения при ходьбе;
затруднения речи;
потеря памяти;
повышенная чувствительность к яркому свету и звукам;
беспричинная сильная головная боль.
Врачи напоминают, что микроинсульт можно ликвидировать без последствий, если он длится не более 4,5 часа - это "окно надежды".
Если вы заметили у себя такие признаки - срочно обращайтесь за медицинской помощью.
К слову, пешеходная дорога к метро превратилась в "тропу ада" для харьковчан: "камни, грязь и лужи".
Как сообщала Politeka ранее, в центре Харькова мужчины разгуливали в трусах и шляпах, кадры: "Те, кого в армию не взяли".
Также Politeka писала, что на Харьковщине возобновили массовую вакцинацию от вируса: "прививку уже сделали...".