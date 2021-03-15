Бывшая солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская, ответила на самые волнующие вопросы своих поклонников
Не так давно группа "НеАнгелы" объявила о том, что прекращает свою деятельность в публичном поле, сообщает Politeka.net. Планируется, что дуэт будет выступать только на закрытых мероприятиях, а артистки будут строить сольные карьеры.
В частности Слава рассказала в своем сторис, что в скором времени она выпустит новый хит. Певица будет выступать под именем Slava Kaminska.
Звезда также поделилась, что она будет выступать у себя продюсером.
Ани Лорак объявилась на вечеринке с экс-мужем Муратом, простила изменщика: "Через месяц будет..."
Ведущий шоу "Маска" Остапчук с опухшим и перекошенным лицом рассказал, что с ним произошло: "Вова, это капец"
Раскованные Дорофеева с Каменских устроили "битву титанов" в бикини: "Одна сразу проиграла"
Подопечная Потапа Мишель Андраде хвастнула похудевшей фигурой в узких лосинах: "Маленькая богиня"
Фигуристая экс-ВИА Гра Мейхер в разрезе до бедра и прозрачном декольте показала максимум форм: "Самая чувственная"
"Сама себе продюсер, сама себе певица. Очень удобно кстати", - написала артистка.
Певица также решила ответить, какие отношения у нее были с бывшей коллегой, Викторией Смеюхой.
"Правда, что вы с Викторией были соперницами, а не подругами?", - поинтересовался один из поклонников.
"Неправда. У вас два "нет", вы не проходите дальше", - написала Слава.
Ранее мы писали, что Слава Каминская и Виктория Смеюха выступали в группе "НеАнгелы" 15 лет и за это время дуэт успел записать пять альбомов, снять более 20 клипов, и заработать много номинаций и статуэток.
Новость о распаде группы поразила поклонников. Многие были опечалены и написали свои слова сожаления.
«Шок сегодняшнего утра», «Почему расстались? Как так? Я просто обожаю вашу группу, ваш дуэт. Я просто не представляю как это вообще... Вы дополняете друг друга», - написали некоторые из поклонников.
Напомним, Вика из "НеАнелов"обратилась к украинцам.
Как сообщала Politeka, блистательная Вика из "НеАнгелов" заинтриговала фото.
Также Politeka писала, Виктория Смеюха показала фигуру в бикини.