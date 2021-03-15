Звезда раскрыла, чего от нее ожидать в будущем

Бывшая солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская, ответила на самые волнующие вопросы своих поклонников

Не так давно группа "НеАнгелы" объявила о том, что прекращает свою деятельность в публичном поле, сообщает Politeka.net. Планируется, что дуэт будет выступать только на закрытых мероприятиях, а артистки будут строить сольные карьеры.

В частности Слава рассказала в своем сторис, что в скором времени она выпустит новый хит. Певица будет выступать под именем Slava Kaminska.

Звезда также поделилась, что она будет выступать у себя продюсером.

"Сама себе продюсер, сама себе певица. Очень удобно кстати", - написала артистка.

Певица также решила ответить, какие отношения у нее были с бывшей коллегой, Викторией Смеюхой.

"Правда, что вы с Викторией были соперницами, а не подругами?", - поинтересовался один из поклонников.

"Неправда. У вас два "нет", вы не проходите дальше", - написала Слава.

Ранее мы писали, что Слава Каминская и Виктория Смеюха выступали в группе "НеАнгелы" 15 лет и за это время дуэт успел записать пять альбомов, снять более 20 клипов, и заработать много номинаций и статуэток.

Новость о распаде группы поразила поклонников. Многие были опечалены и написали свои слова сожаления.

«Шок сегодняшнего утра», «Почему расстались? Как так? Я просто обожаю вашу группу, ваш дуэт. Я просто не представляю как это вообще... Вы дополняете друг друга», - написали некоторые из поклонников.

Напомним, Вика из "НеАнелов"обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, блистательная Вика из "НеАнгелов" заинтриговала фото.

Также Politeka писала, Виктория Смеюха показала фигуру в бикини.