Жена знаменитого украинского хореографа и судьи шоу "Танці з зірками" Влада Ямы, Лилия, показала стройную фигуру в модном наряде

Супруга известного танцора любит показывать, как занимается в спортзале, учится чем-то новому и развивается вместе с супругом. В этот раз эффектная брюнетка в бежевом наряде с тонким корсетом решила порассуждать о развитии в течение всей жизни.

«Я заметила определенную закономерность: если относиться к непростым на первый взгляд вызовов, как к увлекательной игре, получать удовольствие от процесса, то происходят дива.✨✨🤩

Я считаю, что двигаться вперед к осуществлению цели нас мотивирует как вера в собственные силы, так и поддержка друзей, родных, единомышленников» - написала Лили, отмечая, что вера в себя - это стартовая составляющая любого крупного успеха.

Во-вторых, поддержка родных, друзей тоже всегда вдохновляет и не позволяет опускать руки даже в сложных испытаниях, ведь это естественно для человека – нуждаться в подбадривании.

«Только вперед ...Всем хорошего и продуктивного недели ... 🥰», - подметила в конце Лилия.

Поклонники ответили сразу: «Секси леди 😍; Шикарная; Прекрасная и красивая, избыток красоты❤️; мне очень нравится».

Ранее мы писали, что Лилия Яма и Влад Яма вместе уже 13 лет. Пара долгое время встречалась, потом поженилась и сейчас воспитывает сына.

В одном из интервью Влад Яма рассказал, что увидел жену и влюбился в нее с первого взгляда. Оба познакомились в столичном ночном клубе.

– Я увидел Лилю и подумал, что она слишком красивая для меня, даже не рискнул подойти. Через две недели у меня был юбилей, и мы отмечали его в том же клубе, - признался Влад Яма.

Там хореограф снова встретил Лилю. Они общались на танцполе до утра. Потом они поехали на кальян. Дальше Влад провел Лилю домой. На скамейке у подъезда оба впервые и поцеловались.

Напомним, Судья "Танців з зірками" Влад Яма оконфузился в необычном амплуа: "Боязно, стремно…".

Как сообщала Politeka, Распаренный Влад Яма из "Танців з зірками" в халате показал ночные забавы с сыном: "Ух, хорошо...".