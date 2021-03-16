Известная певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, показала себя в горячем образе

На фото KAZKA показалась в верхней одежде, сидя в атомобиле и пристегнувшись ремнем. Красотка смотрела в камеру, показывая накарашенные губы и свой образ, который дополнила интересным фильтром. На кадре Александра хвасталась ушками - как у эльфа. Волосы красотка собрала в этот раз в хвостик, чтобы не мешали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно красотку без комментариев не оставляют:

"Красивая такая", "Богическая красота", "Мой цветочек", "Глаза грустные такие", "Шкатулка с алмазным замком", "Очень красивая", "Интересно, а чем Александра Зарицкая наслаждается каждый день", "У тебя очень красивые и глубокие глаза", "Волшебная", "Самая лучшая", "Очень хорошо", "Как дела Саша? Очень интересна твоя жизнь!!!", "Очень хорошо смотришься. Ты очень красива. Очень люблю".

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Так, в этот раз красотка появилась в стильном образе, поднеся камеру поближе. Звезда надела красивый свитер и берет. Завершил образ интересный макияж с длинными стрелками и блестящими акцентами в уголках глаз.

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