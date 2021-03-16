Тест будет прекрасной разминкой для вашего внимания

В задачке нет ничего трудного, а чтобы сделать его интересней, вы можете поставив таймер на одну минуту для каждой картинки.

Для его удачного выполнения сконцентрируйтесь полностью на картинке, сравнивая все детали, элементы и контуры рисунка.

Задание 1: Найдите 3 отличия на картинке