Тест будет прекрасной разминкой для вашего внимания
В задачке нет ничего трудного, а чтобы сделать его интересней, вы можете поставив таймер на одну минуту для каждой картинки.
Для его удачного выполнения сконцентрируйтесь полностью на картинке, сравнивая все детали, элементы и контуры рисунка.
Задание 1: Найдите 3 отличия на картинке
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Задание 2: Найдите ️3 Гнома с отличиями
Задание 3: Знайдіть 3 крокодила с отличиями
Задание 4: Найдите 2 отличия на картинке за 1 минуту
Ранее мы рассказывали, что гороскоп на 2021 года Белого металлического Быка сулит много везения и денег некоторым знакам Зодиака. В частности Бык будет благоволить трем знакам Зодиака: Водолею, Раку и Козерогу.
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