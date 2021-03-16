Украинская певица Оля Полякова снова заговорила о скандалах с Тиной Кароль

Как передает Politeka.net, фанаты выложили в сеть видео, где Полякова распевается во время концерта, а потом шутит про скандал со своей коллегой Тиной Кароль.

Так, Полякова распевалась, беря высокие ноты.

«Подружка меня укусила, с которой у меня вечно скандалы. Все, попустило», - прокомментировала 37-летняя артистка свою распевку в стиле Кароль.

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"Тина Кароль", - слышны возгласы из зала. Публика сразу поняла о чем речь.

Какой именно это был концерт, не уточняется, но в комментарии к ролику предположили, что это выступление 14 марта в Кременчуге либо 13 марта в Сумах.

Напомним, недавно Оля Полякова оскандалилась, назвав Тину Кароль известной "плакальщицей" на похоронах. Та в свою очередь восприняла слова, как личную обиду. Полякова извинилась.

"Да, я вдова, плакала с 27 лет и когда он снится, плачу до сих пор. То, что показали по ТВ – это моральное дно. Вся эта история заслуживает того, чтобы их просто пожалеть. Вот реально, просто пожалеть. Все вляпались в какой-то скандал", – заявила Кароль.

Тина кароль, грустная, скрин

После инцидента Кароль выпустила свой клип «Скандал». При этом Полякова заявила, что ее реплику использовали для пиара.

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