Бывшая солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская, рассказала правду о распаде группы
В начале марта группа "НеАнгелы" объявила о том, что прекращает свою деятельность в публичном поле, сообщает Politeka.net. Теперь дуэт будет выступать только на закрытых мероприятиях, а красотки будут строить сольные карьеры.
Новость о распаде повергла в шок поклонников группы и все стали задаваться вопросом: "Почему это произошло?".
Слава Каминская в одном из недавних интервью, объяснила, почему же распался любимый дуэт. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
"Пришло, наверно, уже время. За 15 лет мы повзрослели, кто-то стал мудрее", - рассказала артистка.
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Также Слава поделилась, какое отношение у нее к коллеге Виктории Смеюхе, по слухам с которой у нее давний конфликт.
"Я могу назвать Вику коллегой, я могу назвать Вику: "Человек, который провел со мной 15 лет", - поделилась певица.
На данный момент видео собрало более 10 тысяч просмотров и много комментариев.
"Интересно послушать прекрасная группа была необычные голоса шикарное звучание", "Ты классная! Слава, ты молодец", "Жду песни от Славы, думаю она будет петь шикарные песни", - написали пользователи сети.
Напомним, Слава и Вика неоднократно говорили о большой разнице в характерах, именно из-за этого конфликты в их работе возникали нередко.
"Были ситуации, когда мы даже ездили в разных купе, и машины нам разные присылали. Как вести себя во время конфликта? Нужно иногда закрыть рот, когда хочется наговорить лишнего", - призналась однажды Слава.
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