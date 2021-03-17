Бывшая солистка группы "НеАнгелы", Слава Каминская, рассказала правду о распаде группы

В начале марта группа "НеАнгелы" объявила о том, что прекращает свою деятельность в публичном поле, сообщает Politeka.net. Теперь дуэт будет выступать только на закрытых мероприятиях, а красотки будут строить сольные карьеры.

Новость о распаде повергла в шок поклонников группы и все стали задаваться вопросом: "Почему это произошло?".

Слава Каминская в одном из недавних интервью, объяснила, почему же распался любимый дуэт. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

"Пришло, наверно, уже время. За 15 лет мы повзрослели, кто-то стал мудрее", - рассказала артистка.

Также Слава поделилась, какое отношение у нее к коллеге Виктории Смеюхе, по слухам с которой у нее давний конфликт.

"Я могу назвать Вику коллегой, я могу назвать Вику: "Человек, который провел со мной 15 лет", - поделилась певица.

На данный момент видео собрало более 10 тысяч просмотров и много комментариев.

"Интересно послушать прекрасная группа была необычные голоса шикарное звучание", "Ты классная! Слава, ты молодец", "Жду песни от Славы, думаю она будет петь шикарные песни", - написали пользователи сети.

Напомним, Слава и Вика неоднократно говорили о большой разнице в характерах, именно из-за этого конфликты в их работе возникали нередко.

"Были ситуации, когда мы даже ездили в разных купе, и машины нам разные присылали. Как вести себя во время конфликта? Нужно иногда закрыть рот, когда хочется наговорить лишнего", - призналась однажды Слава.

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