8-летняя украинка отреагировала на скандал из-за своих отношений с 13-летним блогером
Как передает Politeka.net, подробности юная модель рассказала на своей страничке в Instagram.
Онлайн-скандал вспыхнул на днях. Восьмилетняя модель и блогер с Киева, сообщила о том, что у нее "роман" с другим блогером, которому 13-лет.
Как оказалось, их отношения длятся уже довольно давно.
"Мы познакомились 7 месяцев назад и первой нашей целью было похайпить и поднять актив. Но прошло 7 месяцев и мы привязались друг к другу", — написала девочка в соцсетях.
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На пару уже обратил внимание уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.
Он уже обратился в правоохранительные органы относительно этого дела.
Мать девочки не видит ничего плохого в таких отношениях. Более того, она полностью поддерживает дочь и уверена, что это настоящая любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь, и они сами разберутся".
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