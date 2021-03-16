8-летняя украинка отреагировала на скандал из-за своих отношений с 13-летним блогером

Как передает Politeka.net, подробности юная модель рассказала на своей страничке в Instagram.



Онлайн-скандал вспыхнул на днях. Восьмилетняя модель и блогер с Киева, сообщила о том, что у нее "роман" с другим блогером, которому 13-лет.

Как оказалось, их отношения длятся уже довольно давно.



"Мы познакомились 7 месяцев назад и первой нашей целью было похайпить и поднять актив. Но прошло 7 месяцев и мы привязались друг к другу", — написала девочка в соцсетях.

На пару уже обратил внимание уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Он уже обратился в правоохранительные органы относительно этого дела.



Мать девочки не видит ничего плохого в таких отношениях. Более того, она полностью поддерживает дочь и уверена, что это настоящая любовь. Также она заявляет, что "это их жизнь, и они сами разберутся".

Напомним, 35-летняя блогерша устроила бесстыжие пляски в ультра-мини и поплатилась: "Даже трусы видно"

Как сообщала Politeka, блогерша напугала изменениями во внешности рядом с красоткой-сестрой: "Лицо расплющило"

Также Politeka писала, что располневшая блогерша с новой прической показала, как выглядит после Мальдив: "Меня это бесит"