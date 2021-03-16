Учительница школы на Тернопольщине затравила маму, которая не сдала деньги на нужды класса
"Воспитываю двух несовершеннолетних детей, которые учатся в СОШ I-III ст. С. Перепельников в 6 классе-Гуменюк Богдан и 3 классе – Гуменюк Любовь. Классный руководитель Ильницкая Наталья Петровна с сентября месяца 2020г. требует у моего сына, Богдана Гуменюка, сдать 178грн. на ремонт класса, потому что все классные руководители данной школы делали ремонт в классах за свои средства", - рассказала женщина.
Наталья отметила, что учительница требовала при всех детях, чтобы парень отдал ей деньги за ремонт и записал в дневнике сумму.
"Классного руководителя 6 класса Ильницкую Н.П. поддерживает директор школы Коваль Ирина Франковна. Мой сын не хочет идти в школу. Я - вдова, сама воспитываю двоих детей, муж умер 4 лет назад", - подытожила украинка.
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К сожалению, такие инциденты в украинских школах не редкость.
Ранее мы рассказывали, что в одной из школ Одессы учителя и родители устроили травлю маме и ее детям, которая отказалась сдавать на нужды класса.
Женщина отказалась платить деньги за натяжной потолок в кабинете учителя. После этого ей начали поступать угрозы физической расправой от других родителей.
Напомним, харьковчан разозлили поборы в школе во время карантина.
Как сообщала Politeka, Харьков на карантине показали с высоты птичьего полета, пугающие кадры.
Также Politeka писала, что харьковчанам рассказали, при каком условии снова запустят метро.