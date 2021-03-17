Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждут проблемы в различных жизненных сферах в ближайшее время
Всего специалист выделил четырех представителей Зодиакального круга, для которых период с 15 по 21 марта сложиться не наилучшим образом, передает Slovofraza.
Овен
Уже с начала текущей недели вас будут подстерегать опасности на каждом шагу. По словам Глобы, еще сильней ситуацию может усугубить общение с людьми, у которых негативная энергетика. Специалист не рекомендует начинать новые дела в этот период. Вам не стоит принимать все близко к сердцу и тогда вы сможете преодолеть все уловки судьбы.
Близнецы
Рожденные под этим созвездием до 21 марта могут просесть по финансах. По словам астролога, у вас могут появиться лишние растраты. Глоба советует избегать бессмысленных покупок. Неурядицы у вас могут возникнуть и в личной жизни.
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Стрелец
Представители этого созвездия ждут проблемы и упадок настроения. Всему виной - общение с агрессивными людьми. Астролог уверяет, что этот период подходит для дорогостоящих приобретений, обмена валюты, вложений средств в новый бизнес. Большое внимание стоит уделять проблемам родителей, бабушек и дедушек.
Козерог
Расстройства и ссоры будут подстерегать вас на каждом шагу, но вам под силу все преодолеть. Глоба советует уделять внимание жизни в интернете — например, социальным сетям. Там у вас появится шанс обрести мотивацию. Более того, одинокие представители этого знака Зодиака могут встретить свою вторую половинку.
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