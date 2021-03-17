Солистка популярной группы KAZKA Александра Зарицкая показала, как она выглядит без грима в обычной жизни

Как сообщает Politeka.net, солистка популярной украинской группы KAZKA Александра Зарицкая, которая недавно удивила результатами похудения, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно в разделе сторис красотка опубликовала кадры закулисья подготовки к съемкам нового клипа. На видео Сашу можно увидеть в повседневной жизни – без сценического грима и нарядов.

Сначала певица записала сторис в автомобиле, она едет пристегнутой и в какой-то момент кокетливо надевает на глаза модные солнцезащитные очки. Перед камерой красотка появилась в серой спортивной толстовке, ее волосы уложены в небрежный хвостик и несколько прядей спадают на лицо.

Также Зарицкая показала, как проходит подготовка к съемкам клипа, и как ее костюмеры готовят наряды для этого. Саша засветила и себя в зеркале в полный рост – видно, что на ней темные обтягивающие лосины и блузка, заправленная в них, а волосы здесь уже распущены.

"Что бы вы понимали, за несколько часов до съемок мы еще дошиваем наши вещи. Натали всю ночь шила, вот она. А вообще она классная. Мы очень надеемся, что после сегодняшнего дня он будет с нами и в дальнейшем", - говорит Александра в видео показывая своих помощниц.

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