В больнице на Львовщине пациентов кормили прямо с улицы
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали в Facebook-сообществе "ТРУСКАВЕЦЬ/УКРАЇНА СЬОГОДНІ" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
"Очень интересное видео... Как кормят людей в Стебницкой больнице!", - говорится в подписи к видео.
На опубликованных кадрах видно, как, судя по всему, сотрудники медучреждения насыпают еду в тарелки и передают их через окно в палату.
Такие кадры возмутили украинцев в сети, но в комментариях нашлись и пациенты больницы, которые поблагодарили работников.
"Так пусть собственную пищу едят. В чем проблема?", "Я в шоке", "Просто ужас", "Словом, санитарные нормы здесь отсутствуют, судя по видео", "Благодарна персоналу больницы и врачей за помощь и хорошее отношение. Эта больница вернула меня к жизни", - писали в комментариях под постом.
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