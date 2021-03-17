Главный герой шоу "Холостяк" Никита Добрынин очаровал украинцев нежным фото с беременной женой

Как сообщает Politeka.net, бывший участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин, который после проекта женился на Даше Квитковой, сейчас вместе с любимой в ожидании чуда. Не так давно пара в своих соцсетях сообщила о беременности и теперь вместе с поклонниками ожидают появления маленького чуда.

Недавно в своем Instagram экс-холостяк опубликовал нежное фото с беременной женой, которое было сделано утром. На новом снимке Даша и Никита запечатлены на белых простынях в роскошной постели. Перед камерой девушка появилась в голубом белье, а сверху накинула белоснежную рубашку, оголив выпирающий беременный животик. Рядом с ней заботливый муж в белой футболке, который прижался к ней, лаская рукой ее лицо, оба весело смеются.

В подписи к публикации Добрынин написал: "Мы для себя опередили очень важное правило, которое будем соблюдать каждое утро. Позже о нем расскажу в сторис. А пока, всем крутого дня. С чего начали своё утро, расскажите?". Поклонники парочки тут же кинулись обсуждать новое фото, засыпая их комплиментами и ответами вопрос.

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