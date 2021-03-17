Если этого не делать - в нем будет скапливаться негативная энергия, передает "Секретов.нет".
Чтобы в семье всегда был достаток важно поддерживать порядок в четырех комнатах.
Прежде всего нужно позаботиться о чистоте ванной и уборной.
По мнению наших предков, это одна из самых главных комнат в доме. Не зря в старину сваты первым делом они заглядывали в туалет, оценивая порядок, когда приходили в дом невесты.
Не менее важным нюансом является крышка унитаза. Она всегда должна быть опущенной - это позволит сохранить энергию, а вот картина с восходящим солнцем поспособствует привлечению денег в дом.
Кухню, а именно жар от плиты, всегда символизировал процветание и богатство. Звучит странно, но и сбережения лучше всего держать именно здесь. По мнению экспертов, это позволит вам заманить еще больше денег.
Не менее пристально вы должны следить за прихожей или входом в квартиру, а чтобы привлечь достаток, поставьте в коридоре, недалеко от входной двери деревянный столик, на котором должны быть размещены семейные фотографии, запечатлевшие радостные события.
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Огромное значение для привлечения денег имеют оконные стекла, которые нужно держать в идеальной чистоте.
Чтобы в доме водились деньги не следует захламлять подоконники.
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