Солистка из группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха разгорячила свежими кадрами из райского уголка

Как передает Politeka.net, 35-летняя красотка опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, показав, как отдыхает в Египте.

Загорелая Вика испытала публику на прочность, продемонстрировав сочную фигурку в соблазнительных образах.

Так, лоснящаяся под тропическим солнцем девушка в экстремальном бикини позанималась йогой.

"Сейчас будем качать попу", - заявила она, показав, как делает упражнение, лежа на спине и приподымаясь на одной ноге с упором на лопатки.

Затем Смеюха расслабилась в гамаке, позволив пользователям насладиться ее аппетитными прелестями, которые та показала без капли смущения.

В дальнейших "сториз" Вика показала, как начинается ее день на курорте. Брюнетка засняла свое отражение в зеркале. На ней был красный купальник, выгодно подчеркнувший ее тонкую талию и пышный бюст.

Счастливая артистка обратилась к фанатам, в предвкушении еще одного замечательного дня на отдыхе:

"Доброе утро, друзья! А я уже готова плавать. Этот день начинается с прекрасного настроения, потому что сегодня прекрасный день, солнечный... как свежо, как хорошо... легкий ветер..."

Как известно, недавно участницы "НеАнгелов" объявили о распаде группы. Каждая из солисток решила идти своим путем. Виктория сделала себе перерыв, отправившись с семьей на отдых, но звезда уже полна новых идей.

" Сейчас я на этапе осознанной трансформации.👩🏻‍🎤✌🏻Поразительно, но я каждую минуту нахожусь в предвкушении того, КАКОЙ стану! Решение принято верно, впереди – новые достижения и новая Я!!!🤩", - делилась она в Инстаграм.

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