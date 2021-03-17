Министерство социальной политики готовится изменить правила назначения субсидий

Ранее назначения льгот проводилось автоматически, но теперь эту норму хотят изменить. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, размещенного на сайте Федерации профсоюзов Украины, передает Politeka.net.

Так, документом предполагается подача заявлений и деклараций в мае 2021 года. В пояснительной записке говорится, что в указанный месяц назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) будет проводиться только после подачи новых соответствующих заявлений. Также потребуются новые декларации о доходах и расходах лиц, которым нужны выплаты.

В документе также утверждается, что в течение мая - сентября 2021 года документы, необходимые для назначения субсидии, принимаются структурными подразделениями по вопросам соцзащиты населения райгосадминистраций.

Напомним, чтобы посчитать размер субсидии доход на одного члена семьи делят на прожиточный минимум (2189 грн), на базовый коэффициент 2 и умножают на 15%. Полученная цифра – та часть от общего дохода семьи, которую не покрывает субсидия. Дальше от расходов на коммуналку в пределах нормативов отнимают полученную цифру. Это и есть размер субсидии.

Ранее мы писали, что за прошедший год Минфин выявил 2,5 миллиона подозрительных случаев с соцвыплатами, которые требовали проверки. Нарушения подтвердились в большинстве этих случаев – 78%.

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