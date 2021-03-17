Министерство социальной политики готовится изменить правила назначения субсидий
Ранее назначения льгот проводилось автоматически, но теперь эту норму хотят изменить. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров, размещенного на сайте Федерации профсоюзов Украины, передает Politeka.net.
Так, документом предполагается подача заявлений и деклараций в мае 2021 года. В пояснительной записке говорится, что в указанный месяц назначение жилищной субсидии (в том числе на следующий период) будет проводиться только после подачи новых соответствующих заявлений. Также потребуются новые декларации о доходах и расходах лиц, которым нужны выплаты.
В документе также утверждается, что в течение мая - сентября 2021 года документы, необходимые для назначения субсидии, принимаются структурными подразделениями по вопросам соцзащиты населения райгосадминистраций.
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Единственный сын Ротару показал свой почерневший и облезлый дом в Крыму: "Остались одни..."
Ульянова из "Холостяка" превзошла Волочкову, раскинув ноги под пальмами: "Обожаю твои шпагаты"
Участников "Голосу країни" уговаривают не доходить до финала, победитель раскрыл закулисье: "Тренеры совсем не такие..."
На Украину надвигается мощное наводнение: уже затопило села и дороги, кадры разрушительной стихии
Напомним, чтобы посчитать размер субсидии доход на одного члена семьи делят на прожиточный минимум (2189 грн), на базовый коэффициент 2 и умножают на 15%. Полученная цифра – та часть от общего дохода семьи, которую не покрывает субсидия. Дальше от расходов на коммуналку в пределах нормативов отнимают полученную цифру. Это и есть размер субсидии.
Ранее мы писали, что за прошедший год Минфин выявил 2,5 миллиона подозрительных случаев с соцвыплатами, которые требовали проверки. Нарушения подтвердились в большинстве этих случаев – 78%.
Напомним, новые суммы за коммуналку уготовили украинцам, что известно: "На этом подорожание не остановится..."
Как сообщала Politeka, повышение тарифов на тепло и воду, Шмыгаль объявил в Раде, к чему готовиться украинцам: "Мы продолжаем..."
Также Politeka писала о тарифах на тепло и горячую воду, Шмыгаль объявил украинцам об окончательном решении: как изменятся цифры в платежках.