Победительница проекта "Холостяк" Даша Ульянова показала, как занимается стретчингом

Как пишет Politeka.net , известная красотка Даша Ульянова, которая победила в проекте "Холостяк", хотя и не нашла там свою любовь, но обрела большую популярность. Девушка активно ведет социальные сети и хвастается кадрами из обычной жизни. Так, несколько дней назад Даша улетела в Египет на отдых, а сейчас решила рассказать об аэробике.

На кадрах Ульянова показалась в колготах и черном топе. Девушка лежала на полу, двигая ногами, а после этого поднявшись. Даша прямо нежилась и получала удовольствие, выгибаясь лучше кошечки.

"Актуален ли вам курс по стретчингу? Пишите в комментариях", - написала Даша под кадрами.

Фанаты активно начали смотреть ролик и написали множество хвалебных комментариев красотке: "Невероятная", "Агонь", "Да, если не ошибаюсь курс был, вот где только сейчас найти", "Да, пожалуйста)", "Как красиво", "села на шпагат самостоятельно, но боюсь что не правильно)", "Шикарная", "Да.... Хочу больше тянуться", "Мне было бы очень интересно!", "Да, если бы по вечерам", "Черная пантера", "Какую группу мышц напрягать что бы встать сидя? В общем что бы так красиво сидя подниматься)))", "колготки что за фирма? благодарю)".

Напомним, располневшая Ульянова из "Холостяка" поразила фигурой после отпуска.

Также Politeka писала, что Ульянова из "Холостяка" превзошла Волочкову, раскинув ноги под пальмами