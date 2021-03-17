Украинцы смогут выходить на пенсию в любое желаемое время, однако для этого нужно будет выполнить одно главное условие
Нововведения вступят в силу с 1 января 2028 года, о чем говорится в законе об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании».
Единственным обязательным условием для преждевременного ухода на пенсию будет набрать не менее 40 лет трудового стажа. В законе также отмечается, что к 2022 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет убедиться, что трудовой стаж составляет не менее 29 лет.
До 2027 года эта норма ежегодно будет увеличиваться еще на год.
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Роскошная Дженнифер Лопес в неприличном мини ослепила "достоинством" в декольте: "Лучшая..."
Кадры задержания Влада Ямы на крыше появились в Сети: "Не подходите, я сейчас прыгну!"
"Холостячка" Мишина впервые показала свою дочь, трогательные кадры: "Сладкая моя девочка"
"Денег не хватало": заработки в Чехии закончились трагедией для украинской семьи, 3-летний малыш остался сиротой
Для выхода на пенсию в 63 года стаж украинца должен будет составлять от 19 до 29 лет. Для выхода на пенсию в 65 лет норма останется прежней – не менее 15 лет рабочего стажа.
Если же до этого возраста человек не набрал необходимое количество стажа, пенсию он не получит. Однако, в таком случае украинец может рассчитывать на социальную помощь, размер которой будет регулироваться в зависимости от общего дохода семьи человека.
Стоит отметить, что в данный момент минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет составляет 28 лет. Для людей, у которых рабочий стаж меньше, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.
Напомним, в Украине ужесточают требования выхода на пенсию, детали закона: "С 1 апреля...".
Как сообщала Politeka, пенсии повысят еще трижды, кто начнет получать почти 20 тысяч гривен: "Могут претендовать...".
Также Politeka писала, что с 1 апреля в Украине повышают пенсионный возраст, жесткие детали закона: "и мужчины, и женщины будут...".