Украинцы смогут выходить на пенсию в любое желаемое время, однако для этого нужно будет выполнить одно главное условие

Нововведения вступят в силу с 1 января 2028 года, о чем говорится в законе об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании».

Единственным обязательным условием для преждевременного ухода на пенсию будет набрать не менее 40 лет трудового стажа. В законе также отмечается, что к 2022 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет убедиться, что трудовой стаж составляет не менее 29 лет.

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До 2027 года эта норма ежегодно будет увеличиваться еще на год.

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Для выхода на пенсию в 63 года стаж украинца должен будет составлять от 19 до 29 лет. Для выхода на пенсию в 65 лет норма останется прежней – не менее 15 лет рабочего стажа.

Если же до этого возраста человек не набрал необходимое количество стажа, пенсию он не получит. Однако, в таком случае украинец может рассчитывать на социальную помощь, размер которой будет регулироваться в зависимости от общего дохода семьи человека.

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Стоит отметить, что в данный момент минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет составляет 28 лет. Для людей, у которых рабочий стаж меньше, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.

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