Тест предназначен для того, чтобы проверить вашу внимательность
В задачках нет ничего трудного, но они поддадутся лишь самым бдительным. Для любителей искать спрятанное на картинке они подойдут идеально.
Ну а чтобы сделать время решения интересней, вы можете поставив таймер на одну минуту для каждой картинки.
Задание 1: Найдёте всего 2 отличия на картинке?
Задание 2: Найдите 3 Деда Мороза с отличиями
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Задание 3: Найдите все 3 отличия на картинке
Задание 4: Найдите 3 Цветка с отличиями
Задание 5: Найдёте всего 4 отличия на картинке?
Также ранее сообщалось, что гороскоп на 2021 года Белого металлического Быка сулит много везения и денег некоторым знакам Зодиака. В частности Бык будет благоволить трем знакам Зодиака: Водолею, Раку и Козерогу.
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