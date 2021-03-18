Во Львове люди толпились за бесплатными тестами на коронавирус

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовала "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Людей даже не отпугивала холодная погода и дождь.

По словам медиков, спрос на тесты среди украинцев действительно вырос.

Эпидемиологическая ситуация в городе сейчас плачевная - Львов оказался на грани попадания в "красную" карантинную зону.

Об ухудшении ситуации с заболеваниями говорят и волонтеры, у которых закончились кислородные концентраторы. Все 67 аппаратов сейчас находятся на руках.

Львовская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с 19 марта ввести в городе карантин "красного" уровня. Они будут действовать как минимум до 28 марта.

В сети начались бурные обсуждения обстановки возле львовских поликлиник:

"У кого и не было ничего, под дождём точно заболеет", "Денег нет, чтобы платный сделать? Там на холоде еще больше можно заболеть", "И дистанция есть!! Неужели поверили, что ковид не бред", "У нас в Ивано-Франковске такие же очереди на платный тест. "В Киеве не меньшие очереди", - писали в украинцы в сети.