Во Львове люди толпились за бесплатными тестами на коронавирус
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовала "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Людей даже не отпугивала холодная погода и дождь.
По словам медиков, спрос на тесты среди украинцев действительно вырос.
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Эпидемиологическая ситуация в городе сейчас плачевная - Львов оказался на грани попадания в "красную" карантинную зону.
Об ухудшении ситуации с заболеваниями говорят и волонтеры, у которых закончились кислородные концентраторы. Все 67 аппаратов сейчас находятся на руках.
Львовская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с 19 марта ввести в городе карантин "красного" уровня. Они будут действовать как минимум до 28 марта.
В сети начались бурные обсуждения обстановки возле львовских поликлиник:
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