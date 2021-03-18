Астрологи назвали самых коварных свекрови среди знаков Зодиака

Всего специалисты выделили троих представителей Зодиакального кругу, которые могут стать проблемой для невестки передает volkovysk.by.

Рак

Для женщин, рожденных под этим созвездием характерно видеть в своем сыне «золото», которое не может попасть в «абы какие руки». Временами, слишком пристальное внимание к личной жизни сына может закончиться неприятно для невестки. Сверкови-Раки довольно пристально оценивают хозяйственность жены мужа и ее заботу о нем.

Овен

Авторитарность и категоричность - эти два качества идеально описываю свекровей-Овнов. Они не боятся высказать все в глаза, не думая о последствиях. Такие вполне способны разрушить семью сына, ведь свекрови-Овны всегда правы по определению. Невестке будет бесполезно вступать с такой особой в любой спор. Даже самые идеальные не могут ужиться под одной крышей с такой женщиной.

Скорпион

В отношениях с невесткой свекровь не будут свою обиду высказывать в глаза. Она станет молча дуться, обижаться, таить в себе злобу. Свекровь-Скорпион, живущая в одном доме с молодыми, это настоящий ад для супругов.





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