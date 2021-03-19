Украинский музыкант и муж певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал свой новый стильный образ и рассказал о подготовке к съемкам клипа

Как сообщает Politeka.net, артист поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем Дантес рассказал, как тяжело работает музыкант и его команда над созданием песен и клипов.

«Это огромный труд большой команды, сутки без сна, четкие склейки, подбор образов, стилисты и гримеры, монтажеры, цветокор, запись трека, аранжировка, сведение музыки и много-много чего, даже сложно представить, что песня и видео длиной 2 минуты 49 секунд может содержать в себе СТОЛЬКО работы», - рассказал певец.

Отдельную благодарность он высказал своей жене, которая в этот раз также снялась у него в клипе.

«Отдельный поклон и вечная любовь моей Наде, которая самая первая поверила в трек и отдала дом на растерзание и снялась у меня», - трогательно написал Дантес.

Артист также показал фотографии с двумя образами из нового клипа. На одной из них он позирует в стильной бледно-розовой рубашке с оригинальным цветочным принтом. Рубашка застегивается очень низко, благодаря чему зрители смогли увидеть оголенную грудь певца с большой татуировкой.

Поклонники Дантеса тут же отреагировали на его пост.

«Стилевый», «Боже мой Вова», «Было интересно и очень весело», «Ойойой стиляга», «Тот момент когда не Дантес муж Нади, а Надя стала женой Дантеса. Реально хит за хитом!», «Квест Пистолс на минималках», «Стас Михайлов отдыхает», - пишут люди.

Напомним, исхудавшая Дорофеева в дерзком наряде дала понять, о чем думает: "Это великолепно".

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