Украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала романтичный образ в халатике и призналась в любви одному из украинских городов

Танцовщица, которая на днях посетила Львов, не смогла скрыть своих чувств к этому городу. Она поделилась эмоциями в новом посте на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Поездки во Львов никогда не оставляют нас равнодушными...Мы вполне насладились городом! Но главной достопримечательностью этих двух дней стали гости наших выступлений, которые подарили нам незабываемые эмоции! Львов, спасибо за душевный прием! Уже скучаю», - написала Кухар.

Этот пост она сопроводила кадрами, по всей видимости сделанными в номере отеля. На них балерина удобно устроилась в кресле, а перед ней стоит ваза с букетами ярких цветов.

Из одежды на Кухар – только белый халатик, который оставляет ее ножки открытыми. Балерина задумчиво смотрит в сторону и мило улыбается.

Ее поклонники тут же принялись оставлять комментарии под постом.

«Мы только оттуда приехали. видели в оперном театре ваши афиши но уже в тот день уезжали! Львов бесподобен однозначно!», «Красавица», «Спасибо за замечательные эмоции от вашего выступления, вы богиня», «Девочка Нежность», «Даже в халатике, без шикарных нарядов, Вы милая красавица», - пишут люди.

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