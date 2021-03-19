Сегодня, 19 марта, свой 91-й день рождения празднует гениальная украинская поэтесса Лина Костенко
Писательницу небезосновательно считают гением слова, железной женщиной и живой легендой, а ее творчество является неисчерпаемым источником мудрости для миллионов граждан.
Ее произведения - "Берестечко", "Маруся Чурай" переведены на множество языков мира, а за последнее она получила Шевченковскую премию.
17 марта 2021 года комитет Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал инициативу номинировать Лину Костенко на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году.
Костенко родилась 19 марта 1930 года В советские времена активно участвовала в диссидентском движении, за что была надолго исключена из литературного процесса.
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
"Лохматая" Билык удивила внешностью в романтичном образе: "Вообще не похожа на себя"
51-летняя Дженифер Лопес изящно задрала платье, сверкнув гладенькими ножками: "Вечно юная..."
Беспечный Балан с красоткой в прозрачном наряде предались страсти прямо на публике: "Данчик, поскромнее надо"
Скромница Никитюк, живущая с меценатом, рассекретила свой райдер: "Чтобы вы не думали, что я..."
В 2005 году поэтесса наотрез отказалась принимать звание Героя Украины, сказала, что поэтам для общения с народом нужно только слово. «Никакие погремушки я не возьму!», – твердо отрезала она.
Напомним, что украинская книга произвела фурор в США: «То, чем мы живем, то, ради чего умираем».
Как сообщала Politeka, украинские юристы, деятели искусства и неравнодушные отправили Олегу Сенцову открытое письмо с призывом прекратить голодовку.
Также Politeka писала, топ-9 украинских знаменитостей, которые повлияли на войну с Россией.