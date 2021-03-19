Украинская певица Анастасия Приходько встала на защиту представительницы от России на Евровидение



Как передает Politeka.net, соответственный пост исполнительница опубликовала на своей страничке в Instagram.

Дело в том, что российский продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал песню "Russian woman", с которой Манижа поедет на конкурс. По его словам, он ее "не понял".

"Когда Пригожин рассказывает и обвиняет меня в «Расизме» я смеюсь, ну честное слово смешно! Боюсь представить что он придумает в 2022... В этом году у него версия что «я против Евреев»!", - отметила Анастасия.

По ее словам, сейчас с исполнительницей родом из Таджикистана происходит то же, что и с ней в 2009 году.



"Она из Таджикистана, что за песня, почему она представляет Россию и так далее... В своё время я слушала то же самое, песня на двух языках, причём тут Украинский припев, она же Украинка! И больше всех на эту тему вонял тогда именно жабоподобный Пригожин! Обвиняя меня в расизме, сам то является Расистом! Ибо всячески показывал неуважение к моему национальному происхождению", - вспомнила певица.

"Так что Manizha желаю найти человека который тебя поддержит в этот не легкий для тебя период", - подытожила Приходько.

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