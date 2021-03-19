Украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук поделился милым фото с сыном

У Владимира Остапчука в браке с Еленой Войченко родились двое детей - дочь Эмилия (2013 г.р.) и сын Эван-Александр (2018 г.р.), передает Politeka.net. В прошлом году пара разошлась со скандалом, обмениваясь "любезностями" через СМИ.

В частности, Остапчук обвинял бывшую в том, что та не давала видеться с детьми. Позже экс-супруги, видимо, пришли к консенсусу, ведь на странице телеведущего то и дело появляются фото с малышами.

Так, в одном из последних постов в Инстаграм Владимир опубликовал фото с сыном. Шоумен взял на руки маленького Эвана-Александра. У обоих были похожие прически и широкие улыбки.

"Любимый сын. Тебе сегодня 3, целых три года.

Ты мой принц, моя гордость и моя безусловная любовь.

Я всегда буду рядом и всегда буду тебя обожать.

Твой папуся ❤️", - написал телеведущий.

За два часа публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Сынуля 🌸🌷🤍", "Папин сын! Такой же позитивный и красивый!😍", "❤️ с именинником! здоровья и счастья!!!", "Вова, У вас Волшебный мальчик, Аня все уши прожужжала какой «холосий» Как целует ее в носик)))приносит тапочки 😂🔥🔥С днём рождения его ,пусть будет счастлив и пусть ангелы хранителя его оберегают 🙏🙏🙏", "Жаль , что семья не вместе", "Такой красивый весь в пару❤️🙂 Вы отличный папа))", "Эван! Поздравляю! Желаю расти здоровым и счастливым! ❤️❤️".

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