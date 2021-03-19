В результате третьей волны коронавируса, захлестнувшей Украину, будут предприниматься меры, чтобы сдержать эпидемию
Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел брифинг 19 марта, прокомментировав ситуацию с возможным объявлением тотального локдауна в стране.
По его словам, в ближайщее время должно состояться заседание СНБО по вопросу жесткого карантина.
"У нас действительно очень сложная ситуация, - заявил Данилов. - Но я обращаю внимание, что аппарат СНБО вынужден обращаться непосредственно в органы местного самоуправления, принимающие все решения. На этой неделе начали всем отправлять информационные письма. Есть обратная связь, местные органы самоуправления начинают включаться в эту работу, проводят заседания..."
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Напомним, Киев попал в "красную" зону и с 20 марта в столице вводят жесткий карантин сроком на три недели.
Так, во время локдауна будут запрещены: работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, проведение религиозных богослужений и массовых мероприяти.
Кроме того, заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос, парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи, школы после каникул будут на дистанционном обучении.
Общественный транспорт будет работать как обычно, но со строгим соблюдением всех карантинных ограничений.
Напомним, Киев на пороге локдауна: динамика вируса не идет на спад, подтвердилось более тысячи новых случаев