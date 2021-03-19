В результате третьей волны коронавируса, захлестнувшей Украину, будут предприниматься меры, чтобы сдержать эпидемию

Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел брифинг 19 марта, прокомментировав ситуацию с возможным объявлением тотального локдауна в стране.

По его словам, в ближайщее время должно состояться заседание СНБО по вопросу жесткого карантина.

"У нас действительно очень сложная ситуация, - заявил Данилов. - Но я обращаю внимание, что аппарат СНБО вынужден обращаться непосредственно в органы местного самоуправления, принимающие все решения. На этой неделе начали всем отправлять информационные письма. Есть обратная связь, местные органы самоуправления начинают включаться в эту работу, проводят заседания..."



Напомним, Киев попал в "красную" зону и с 20 марта в столице вводят жесткий карантин сроком на три недели.

Так, во время локдауна будут запрещены: работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров, проведение религиозных богослужений и массовых мероприяти.