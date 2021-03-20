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Кабинет министров может отменить переход на летнее время в Украине



Об этом сообщила народный депутат Роксолана Пидласа, в комментарии "Интерфаксу".



По ее словам, если в Верховной Раде не найдется нужное количество голосов и времени для принятия документа, то это могут сделать в Кабмине.

"Авторы законопроекта, насколько мне известно, намерены предложить правительству такой вариант развития событий", - пояснила Пидласа.

Нардеп подчеркнула, что законопроект о сезонном переходе времени в Украине потребует двухнедельной доработки. Поэтому рассмотрение его состоится уже после 28 марта.

Напомним, законопроект был принят в первом чтении 3 марта, а 18 марта Комитет по вопросам экономического развития официально порекомендовал Верховной Раде окончательно отменить перевод часов в Украине на летнее время.

Теперь народные депутаты должны во втором чтении окончательно принять законопроект №4201 об отмене перевода часов в Украине, но времени, чтобы это сделать осталось уже совсем мало.





Напомним, впервые Украина начала переводить время на час вперед летом 1981 года вместе с остальными республиками СССР. В 2011 году переход на зимнее время отменили, но населению страны это не понравилось и решение отозвали.





Напомним, о отмена перевода часов в Украине: в Раде приняли историческое решение, подробности.

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