Кабинет министров может отменить переход на летнее время в Украине
Об этом сообщила народный депутат Роксолана Пидласа, в комментарии "Интерфаксу".
По ее словам, если в Верховной Раде не найдется нужное количество голосов и времени для принятия документа, то это могут сделать в Кабмине.
"Авторы законопроекта, насколько мне известно, намерены предложить правительству такой вариант развития событий", - пояснила Пидласа.
Нардеп подчеркнула, что законопроект о сезонном переходе времени в Украине потребует двухнедельной доработки. Поэтому рассмотрение его состоится уже после 28 марта.
Напомним, законопроект был принят в первом чтении 3 марта, а 18 марта Комитет по вопросам экономического развития официально порекомендовал Верховной Раде окончательно отменить перевод часов в Украине на летнее время.
Довольная Лорак после отдыха в Стамбуле озадачила "новым" лицом: "Какие губы..."
Каменских в прозрачной водолазке ошарашила фигурой, показав себя, как есть: "Округлившийся животик видно"
Порошенко проти Медведчука. Де правда та міф? - ЗМІ
Больной финалист "Холостячки" Тригубенко сообщил плохие новости: «Самая тяжелая…»
Кадры задержания Влада Ямы на крыше появились в Сети: "Не подходите, я сейчас прыгну!"
Теперь народные депутаты должны во втором чтении окончательно принять законопроект №4201 об отмене перевода часов в Украине, но времени, чтобы это сделать осталось уже совсем мало.
Напомним, впервые Украина начала переводить время на час вперед летом 1981 года вместе с остальными республиками СССР. В 2011 году переход на зимнее время отменили, но населению страны это не понравилось и решение отозвали.
Напомним, о отмена перевода часов в Украине: в Раде приняли историческое решение, подробности.
Как сообщала Politeka, украинцам сообщили важные подробности перехода на летнее время в 2021 году.
Также Politeka писала, что карантин резко ужесточили, кого затронут новые правила и что под запретом: "будут работать только..."