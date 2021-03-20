Карпаты "завалило" снегом, а температура воздуха упала до 11 градусов мороза

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "РБК-Украина".

Так, в украинских Карпатах снегопад накрыл горы толстым слоем "белого покрывала", а на одной из самых высоких вершин - на горе Поп Иван, которая находится на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей - слой снежного покрова достигает целых 20 сантиметров.

Видео метели в субботу, 20 марта, опубликовал в соцсети местный житель Василий Фицак. Чтобы посмотреть кадры, доскрольте новость до конца.

Отмечается, что снег продолжает падать еще со вчерашнего дня, 19 марта.

"За минувшие сутки прирост снежного покрова 15-20 см", - говорится в подписи к видео.

Также отмечается, что на Черногорском горном поисково-спасательном посту сообщают, что утром на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха составила 11 градусов ниже нуля.

Кроме того, видимость в этой местности ограничена до 30 метров.

Следует отметить, что высота массива Черная гора достигает 2028 метров. Как правило, зима задерживается здесь часто и надолго.

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