Знаменитая украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала об идеальном месте для медового месяца и заинтриговала новостью о предложении руки и сердца

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Леси в соцсети.

Так, в аккаунте Никитюк появились фото, на которых она позирует в отеле в купальнике, пляжном халатике и солнцезащитных очках.

"@rixospremiummagawish прекрасное место для медового месяца, особенно после того как мне сделали предложение выйти замуж на "1+1". Как думаете, что за мужчина? Кто он?" - спросила Леся у фолловеров.

В комментариях фолловеры Леси бросились выдвигать свои версии относительно "жениха" телеведущей.

"Зибров" , "А это же хайп, да?", "Красивая", "Поплавский М. М.", " А папа говорит... И даже на свадьбу не пригласила", "Может быть, это тот сосед?", "Ваууу", "Мне кажется, это новый розыгрыш, прям сильно наигранно. Не подходит он высокой блондинке", - пишут в комментариях.

Как известно, недавно после выступления Никитюк на пародийном телешоу ждал потрясающий сюрприз - признание в любви и предложение руки и сердца прямо на сцене на глазах у зрителей и просто перед камерами.

Напомним, что Решетник не сдержался и выдал все, что думает о "холостячке" Никитюк: "зная Лесин характер...".

Как сообщала Politeka, счастливая Никитюк вернулась из Турции с "засосами" на ногах: "чем выше любовь, тем ниже поцелуи".

Также Politeka писала, что Никитюк хвасталась попой в джинсах с дыркой на пикантном месте: "Шикарнючі ноги".