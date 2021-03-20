Украинский певец Олег Винник, который является тренером «Голосу країни» и детективом в шоу «Маска», заинтриговал новостями о свежем выпуске

Как передает Politeka.net, в Инстаграм у звезды появилось фото с «Маски». Как известно, Винник присоединился к детективам шоу после первого эфира, где он прятался под маской Быка. На свежем фото Олег традиционно предстал в одежде черных цветов и любимой косухе.

Винник раскрыл тайны "Маски", отметив, что теперь все участники будут выступать в одном эфире.

«В 9-м выпуске гипершоу @maskaukrainetv с нами осталась половина фантастических героев. Каждый из них начинает раскрываться по-другому. Не пропустите выступления всех масок в одном эфире, будет интересно», - подписал фото Винник, заинтриговав поклонников.

В комментариях певцу оставили массу комплиментов и отзывов о шоу.

«Будет очень интересно увидеть, кто же сегодня снимет маску», «Безмерно ждем! Вы, вновь выглядите божественно. Ну и жабка, как по мне, это Женя», «Очень жду, уже интересно», «Красавчик, как же я тебя люблю», «Ждем эфира! Хорошего Вам настроения, Олег!», - пишут пользователи сети.

Отметим, что последний год для Олега Винника выдался очень плодовитым, он успел принять участие в трех масштабных шоу на телевидении.

Напомним, что эффектный Винник во всем черном взбудоражил «волчиц», ошеломив боевой готовностью: «Начинаем бои».

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