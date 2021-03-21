Известная украинская актриса Ирина Сопонару, звезда "Женского квартала", поделилась лучшим образом из последних съемок

Не так давно молодая артистка, набирающая популярность в социальной сети Инстаграм, поделилась личными кадрами на странице. Девушка показала, как усердно тренируется в студии, занимается йогой, а также разминается перед растяжкой.

В новом эфире же перед концертом «Женского квартала» Лера не стала скромничать. Девушка продемонстрировала свои таланты во всей красе – просто задрала ногу вверх до самой головы, задирая свой сценичный костюм с неприличным вырезом на бедре. Из-за того, что надеть под такой наряд пришлось довольно незметное белье, кадр получился довольно откровенным.

Момент с поднятой ногой и задравшейся нижней частью костюма, как раз и попал на камеру. Ради большей интриги Лере пришлось зацензурить фото и прикрыть обнаженные ягодицы специальным смайликом.

Как можно заметить на фото, представленном на странице «Квартала», во время выступления Товстолес также отличилась, а ее формы привлекли внимание к себе.

Также ранее звезда покзаала, как худеет в зале ради идеальной фигуры. На фото Лера позировала в шортиках и топе, стоя перед зеркалом в спортзале. Образ Товстолес дополнила стильными кроссовками, под которые надела носочки белого цвета.

На втором фото Лера уже приседала, демонстрируя идеальные ягодицы, так как развернулась спиной. А на послежних кадрах Товстолес показала совместные занятие с молодым человеком.

"Круто как", "Огонь", "Люблю, ого!", "Прогресс есть!", - отметили восхищенные фанаты.