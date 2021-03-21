Бывшая солистка ВИА Гры и победительница «Танців з зірками», Санта Димопулос, показала, как выглядела восемь лет назад

Красотка родилась 21 мая 1987 года в Киеве в греко-ассирийско-украинской семье, сообщает Politeka.net. Благодаря своим родителям у звезды такая невероятная внешность.

В 2009 году Санта стала участницей проекта "Фабрика звезд-3", а в 2011 - стала солисткой популярного трио "ВИА Гра". В 2012 году девушка покинула коллектив, но продолжила заниматься творчеством.

Яркая внешность и красивая фигура притягивают взгляды миллионов и такая красотка никогда не забудется.

К слову, Санта - мама двоих детей, но этого не скажешь по ее молодому и свежему виду. Кажется, время для нее остановилось. Такой вывод можно сделать, посмотрев архивные фото знаменитости.

Так, звезда опубликовала в сторис Инстаграм снимок, сделанный в 2013 году. На фото с подругами роскошная брюнетка позировала справа, она подмигнула в камеру.

"Тут 2013 год, и тут нам уже почти 10 лет дружбы!!!", - подписала кадр Санта.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, впервые Санта Димопулос стала мамой 29 октября 2008 года. Девушка родила от украинского шоумена Андрея Джеджулы сына Даниэля.

Осенью 2015 года артистка вышла замуж за совладельца сети спортивных клубов Игоря Кучеренко. 14 сентября 2019 года родила дочь Софию, которую регулярно показывает в сети.

Напомним, Санта Димопулос из «Танців з зірками» подразнила ананасиками рядом с подружкой: горячие кадры.

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