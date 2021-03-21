Длительность светового дня в Украине увеличится посредством перевода часов

Уже много лет ведутся споры о том, нужно ли переводить часы на летнее или зимнее время. Пока в Украине не приняли решения об отмене, именно поэтому стоит приготовиться к переводу стрелок.

Так, украинцы будут переводить стрелки часов на час вперед в ночь с субботы на воскресенье - с 27 на 28 марта 2021 года в 03:00, пишет РБК. В результате время сна уменьшиться на час.

Стоит отметить, что на зимнее время стрелки часов переводят назад в последние выходные октября.

Практика перевода часов пришла в нашу страну из Великобритании. Целью таких манипуляций является экономия электроэнергии. Многие страны уже отказались от этой практики, а в Украине все попытки отмены не увенчались успехом.

Так, третьего марта Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, но 19-го - документ отправили на повторное второе чтение.

После первого голосования предусматривалось, что время будет переведено в марте, а затем - в октябре 2021-го часы переведут в последний раз, так как зимнее время является для нашего часового пояса естественным.

Отметим, ученые мира говорят о большом вреде, который приносит перевод времени.

Так, немецкие ученые из Института медицинской психологии в Мюнхене установили, что причиной негативных последствий перевода часов связаны с нарушением баланса между внутренними биологическими часами человека и реальным временем. Поэтому люди в период адаптации иногда находятся в смешанных чувствах и ощущениях.

Напомним, о отмена перевода часов в Украине: в Раде приняли историческое решение, подробности.

Как сообщала Politeka, украинцам сообщили важные подробности перехода на летнее время в 2021 году.

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