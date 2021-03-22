Дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша показала себя в провокационном образе
Как пишет Politeka.net, Маша является "той самой дочерью Поляковой", что обозначила у себя в Инстаграм. Молодая красотка активно ведет социальные сети и уже завоевала большое количество поклонников. 16-летняя девушка регулярно публикует фото из обычной жизни, а часто и пикантные образы.
На фото Маша показалась в блузке, которую почти сняла, и темном купальнике. Полякова стояла перед зеркалом, снимая себя на телефон. Красотка выгнула одну ножку, демонстрируя худое тело, а образ дополнила стильными очками. Кадр получился довольно интересным, ведь молодая девушка получила идеальные черты в наследство от мамы.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но обычно звезду засыпают комплиментами: "Я считаю что нужно фотографироваться, пока есть молодость и красивое тело".
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"В тот день у меня были плохие отношения с парнем, я одна обедала в свой день рождения, и у мамы не получалось пойти со мной на шопинг, мне было очень грустно", - призналась девушка.
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