Экс-солистка распавшихся "НеАнгелов" Слава Каминская удивила публику смелыми кадрами
Как передает Politeka.net, 36-летняя певица опубликовала свежие "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала, как выглядит по утрам без косметики.
Каминская одна из немногих звезд, кто может пошутить над собственной внешностью. Более того, артистка открыто рассказывала о своих пластических операциях. В частности, девушка прибегала к помощи хирургов, чтобы лишиться жира, по ее словам, в "труднодоступных местах". Также более десяти лет назад красотка делала себе ринопластику, изменив немного форму носа. После этого, признавалась Слава, никаких новых метаморфоз она с собой более не делала.
Так, ранее в Инстаграм Каминская решила сама рассказать о манипуляциях, дабы в Сети не распространялась ложь о ее внешности. Как известно, звезда была замужем за пластическим хирургом Эдкаром Каминским, поэтому многие считали, что она буквально "не слазит" с операционного стола. Но Слава развенчала мифы.
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"Не обязательно что-то «резать», чтобы изменить овал лица, поднять брови, изменить взгляд и сделать его более открытым — достаточно ботулотоксина, - делилась Каминская. - Убрать носогубные складки, сделать более выраженные скулы и губы — гиалуронка в помощь. Не забывайте про множество фильтров, фотошоп и ракурс фото".
Также отдельно Слава рассказывала о липосакции.
"Вы спросите зачем? Чтобы было меньше жира в труднодоступных местах... Доктор нашла жиру более полезное применение: вернула его в меня обратно, только в то место, где его как раз не хватало. Кажется, это называется "липофилинг"... Сис*ки "донашиваю старые"))) Новых имплантатов не намечается) Меня все устраивает, даже более чем, вот уже 13 лет!", – делилась Каминская.
На новых кадрах, которые звезда опубликовала в "сториз", Слава доказала, что довольна собой, без тени страха показав, как выглядит ненакрашенной. Певица позировала в красном худи, с собранными назад волосами.
"Доброго утречка, всем хорошего денечка!", - поприветствовала она публику, показав лицо крупным планом.
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