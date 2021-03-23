Астролог Павел Глоба определил знаки Зодиака, которым улыбнется удача в ближайшее время



По словам специалиста, среди счастливчиков с 22 по 28 марта окажутся четыре представителя Зодиакального круга, передает Slovofraza.

Рак

Астролог рекомендует рожденным под этим созвездием уделять максимальное внимание семье и работе. По словам Глобы, вам удастся преуспеть именно в этих сферах. Кроме того, по мнению астролога именно в этот период стоит рассчитаться со всеми долгами.

Лев

У представителей этого знака Зодиака начнется невероятное время на любовном фронте. Одинокие Львы наконец-то отыщут свою вторую половинку, а уже семейным Глоба советует больше времени проводить вместе. Также удача не обойдет вас стороной и на работе. Новые предложения могу значительно улучшить ваше финансовое положение.

Стрелец

Глоба уверяет, что с 22 по 28 марта Стрельцам стоит больше проводить время на свежем воздухе и не избегать новых знакомств. Наступает очень благоприятное время для отпуска, творческой работы, дальних путешествий, принятия важных решений.

Рыбы



Рожденным под этим созвездием Глоба пророчит успехи на работе. По словам специалиста, для вас будет полезным будет как живое общение с друзьями, так и общение в социальных сетях. В то же время специалист предупреждает, что вы можете поддаться соблазну и совершить необдуманные и дорогостоящие покупки.

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