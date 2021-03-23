Певица Настя Каменских рванула к пальмам и океану, не захотев томиться в карантинном Киеве
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в волнительном образе.
Горячая брюнетка позировала на тропическом пляже в бикини небесного оттенка, натянув трусики максимально вверх. Настя повернулась к камере самым лакомым: так, чтобы в кадр обязательно попали упругие ягодицы, припорошенные песочком.
В руках певица держала бокал, по всей видимости, с шампанским. А волосы звезда украсила нежным цветком.
"Поднимаю бокал за то, чтобы каждая девочка в этом году сделала себе такую же фотку в купальнике на фоне пальм на каком-нибудь красивом пляже 💙 Ставьте 🥂 если согласны", - артистка удивила тостом.
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Каменских, безусловно, и без алкоголя подняла градус. Публика кинулась комментировать увиденное:
"Аминь 🙏🥰"
"Ох как согласна 🥂"
"Поднимаю бокал за то чтобы у каждого мужика такая красивая девушка была"
"Ох уж эти ноги)❤️❤️❤️ Они очень сексуальные)"
"🍾открываю за это бутылку"
"Или чтобы каждый мальчик в шортиках смог позволить привезти свою любимую девочку на красивый пляж 😜"
"Хорошая п*пка😍"
"*опу замазала👀"
"Зачем трусы натягивать до лифчика?"
Ранее мы сообщали, Настя всколыхнула дерзким образом, пошалив с подружками на капоте авто.
"Алё! Не трогай руками мой glitter! (с англ. - блестки, блеск, ред.)", - подписала снимок Каменских.
Перевоплощение звезды из нежной барышни в брутальную девицу не все восприняли с восторгом.
"И как цензура пропускает такую чушь??? То у неё HUEVO, теперь нашла Glitter. Это умственно отсталый Потап такое пишет🤦♂️", - отметил один из пользователей.
Напомним, Настя Каменских после семейного горя распродает дорогие сердцу вещи: "Приглашаю...".
Как сообщала Politeka, счастливая Каменских нежно прижалась к Потапу: "Мимишность зашкаливает".