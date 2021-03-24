Украинская певица Ксения Попова, звезда "Х-Фактора", которая попала в состав новой "ВИА Гры", впечатлила стильным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм эффектная блондинка из популярного женского коллектива опубликовала серию фото, на которых позировала в черном брючном костюме. Стоит отметить, что блондинкам к лицу черный цвет, а невероятной Ксении он идет еще больше.

Попова распахнула пиджак, показав, что прячет под ним. Певица была одета в миниатюрный топ, который подчеркнул ее аппетитный бюст и тонкую талию. Стоит отметить, что от фото веяло невероятной женской энергетикой. Судя по всему, именно эта энергия зацепила продюсера «ВИА Гры» Константина Меладзе, который позвал девушку занять место в обновленном коллективе.

«Ксю, ты красотка», «Милашка», «Самая лучшая», «Как всегда огонь», «Ты невероятная девушка», «Вообще не похожа на себя тут», «Красавица, настоящая ВИА Гра», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ксения родом из Кривого Рога. Она прошла кастинг «Х-фактора» и даже попала в прямые эфиры, но в финал пройти не смогла. Впрочем, это не помешало девушке построить успешную карьеру. Ее путь в шоу-бизнесе только начинается.

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