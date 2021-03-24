Врачи поделились мнением о причине смерти военнослужащей под Одессой
Об этом заявили председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий и ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевський, передает "Апостроф".
В том, что к смерти женщины причастна вакцина, эксперты сомневаются.
По их словам, нет доказательств, что данная вакцина влияет на сердечно-сосудистую систему негативно.
"То, что человек умер после вакцинации, не означает, что он умер в результате вакцинации. Причинно-следственную связь надо доказывать, и это дело врачей. Любой человек, который является хроником-сердечником, может умереть от инфаркта в любой момент времени", - говорит Семен Есилевський.
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На фото - слева
Что стало причиной смерти, медики не п ринимается предполагать, но призывают не нагнетать ситуацию.
"Не надо делать сенсацию там, где ее нет. Умер человек от обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Давайте посмотрим статистику, сколько у нас инфарктов", - говорит биофизик.
Напомним, что трагедия произошла в поселке Черноморское. Отмечается, что девушка потеряла сознание на улице. После чего прохожие вызвали "скорую", однако спасти ее не удалось. За два дня до этого она привилась от коронавируса.
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