Врачи поделились мнением о причине смерти военно­служащей под Одессой

Об этом заявили председатель Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий и ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевський, передает "Апостроф".

В том, что к смерти женщины причастна вакцина, эксперты сомневаются.

По их словам, нет доказательств, что данная вакцина влияет на сердечно-сосудистую систему негативно.

"То, что человек умер после вакцинации, не означает, что он умер в результате вакцинации. Причинно-следственную связь надо доказывать, и это дело врачей. Любой человек, который является хроником-сердечником, может умереть от инфаркта в любой момент времени", - говорит Семен Есилевський.

На фото - слева

Что стало причиной смерти, медики не п ринимается предполагать, но призывают не нагнетать ситуацию.

"Не надо делать сенсацию там, где ее нет. Умер человек от обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Давайте посмотрим статистику, сколько у нас инфарктов", - говорит биофизик.

Напомним, что трагедия произошла в поселке Черноморское. Отмечается, что девушка потеряла сознание на улице. После чего прохожие вызвали "скорую", однако спасти ее не удалось. За два дня до этого она привилась от коронавируса.

В Одеской ОГА призвали не спекулировать на теме вакцинации и распространять только проверенную и достоверную информацию.

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