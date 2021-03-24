В Херсоне люди заметили псевдо-феельдшера, который предлагает людям свою помощь

Как передает Politeka.net, тревогу забила местная жительница, которая и опубликовала видео (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Женщина отметила, что он делает уколы и раздает таблетки, а подходит к детям и больным людям.

"Недавно он, по словам очевидцев, сделал укол кошке и та отошла в иной мир. К сожалению, я не смогла доснять весь процесс, но могу вам сообщить что этот подросток сделал укол человеку!", - поделилась женщина.

По ее словам, парня также видели и в форме полицейского.

"Ещё утверждал, что он колит анальгин и димедрол! Откуда у него эти лекарства, ведь они отпускаются только по рецепту! Хочу предупредить всех родителей чтоб не отпускали детей играть самих, а родителей если они конечно читают это, попросить чтоб смотрели за своим фельдшером! Иначе будет катастрофа!" , - подытожила женщина.

Судя по комментариях под постом, парень страдает от психических расстройств и это уже не первый раз, когда его ловят за подобными занятиями.

"Девушка сняла - правильно сделала!!! Предупредила хоть, ужас какой-то", "Понимаю, что мальчишка болен(сочувствую), но осенью с пожарным словили его с другом при поджоге камыша. Пожарные провели беседу и сказали, что уже делали это не однократно. Родителям нужно обратить внимание!!! Патруль на него тоже обращает внимания, проводят беседу", "Осенью предлагал сделать укол от коронавируса. Был послан подальше", - говорится в сообщении.