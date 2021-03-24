Граничной цены газа по 6,99 грн за кубометр больше небудет в Украине с 1 апреля

В Минэнерго ожидают, что завершение действия ограничения цены не повлечет увеличения тарифов на газ. По данным ведомства, стоимость в годовых контрактах для потребителей не будет превышать действующую цену 6,99 грн/куб.

Однако, что произойдет на самом деле, пока не известно, ведь газсбыты еще не начали публиковать цены на апрель. По закону они должны обнародовать стоимость газа не позже чем за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущей.

При этом эксперты отмечают, что такого дешевого газа, как в прошлом году, не будет. Аномально теплая прошлая зима и начало общемирового карантина обвалили цены на топливо, пишет КП.

Более того, годовые тарифы будут утверждать исходя из цен на газ этой весной, а они могут оказаться выше тех, что будут летом.

Отметим также, правительство хочет установить годовой тариф, по условиям которого потребитель сможет платить фиксированную цену за газ на протяжении целого года. Это должно помочь избежать колебания цены на газ для населения.

«Пока в Кабмине не могут определиться, как рассчитать годовую цену на газ для народа, биржевые новости не внушают оптимизма... Так, во второй половине марта на украинском рынке возобновился рост цен на природный газ, что связано с повышением котировок на европейских хабах. В начале прошедшей недели цены на ресурс апреля в Украине колебались от 7300 до 7900 грн/тыс. куб. м. Все еще сохранялся высокий спрос на мартовский ресурс, что было связано с температурой воздуха, которая была значительно ниже сезонных норм для марта. Это удерживало цены на достаточно высоком уровне», - говорит энергетический эксперт Дмитрий Марунич.

Так, "Нафтогаз" вернет годовой тариф на газ с 1 мая 2021 года.

Стоимость кубометра объявят до 25 апреля, а всех потребителей переведут "по умолчанию".

Об этом говорится в заявлении компании, опубликованном на официальном сайте.

Сообщается, что сейчас завершается работа над новыми предложениями для семей, они будут доступны с начала мая.

Стоит отметить, что каждый потребитель сможет изменять годовой тарифный план в течение года на ежемесячный, а также выбрать услуги любого другого поставщика газа.

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