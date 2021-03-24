На данный момент в "красной" зоне в Украине находится восемь областей, но не исключено, что ситуация изменится

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что возможно введение нового локдауна по всей Украине. Об этом он рассказал в интервью BBC News Украина.

Как отмечается, ужесточение карантинных мер зависит от того, ухудшится ли ситуация с коронавирусом в ближайшее время.

В скором времени СНБО должен собраться на спецзаседание по этому поводу.

По словам Данилова, каждая громада, следуя закону, должна самостоятельно принимать решение об ужесточении мер или закрытии.

Полный запрет на пересечение областей - это исключение, однако если событий будут развиваться по негативному сценарию, то не исключено и закрытие границ целой страны.

Отметим, ранее в Минздраве заявили, что введение локдауна в Украине возможно только, если будет существовать угроза системе здравоохранения.

Сейчас в "красной" зоне находятся Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская и Черновицкая области.

В этих регионах теперь запрещено находится в общественных местах без защитной маски. Нарушителям грозит штраф.

К слову, заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко рассказал, что больницы столицы, перепрофилированные под оказание помощи больным с COVID-19, заполнены на 100%, и теперь резервные койки размещают в коридорах медучреждений.

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