В Украине за прошедшие сутки было побито сразу два антирекорда связанных с коронавирусом

Как передает Politeka.net, об этом свидетельствую данные опубликованы на сайте "Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса".



Так, за 24 марта было подтверждено 16 669 новых случаев заражения вирусом, что является рекордом с начала пандемии.

Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, среди них заболело 786 детей и 446 медработников

Также неутешительная статистика и в смертности от ковида: за прошедшие сутки болезнь забрала жизни 362 украинцев.

Стоит отметить, что число летальных случаев на 24 марта составило 342 пациента, а 23 числа коронавирус забрал жизни 333 человек.



Напомним, в Украине 8 областей и столица попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса. 10 регионов остаются в "оранжевой", и только Херсонская область остается в "желтой" зоне карантина.



Напомним, китайский вирус погубил семью украинского депутата, двое детей остались сиротами.

Как сообщала Politeka, закупка вакцины от вируса может стать запоздалой, врач предупредил.

Также Politeka писала, что зараженных украинцев стало меньше: врач назвала причину и раскрыла, что будет дальше.