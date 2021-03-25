Кто же прав в такой ситуации?

В Одессе отказались продавать маску мужчине, который был без маски

Как передает Politeka.net, соответственное видео появилось в сети (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Конфуз произошел в одной из аптек города.

"Отказываетесь? В аптеке? Без маски? А маску где взять?", - говорит мужчина на опубликованных кадрах.

В свое оправдание, работница аптеки сослалась на закон, согласно которому за обслуживание клиентов без соблюдения масочного режима предприятие могут оштрафовать.

"Без маски не обслуживаю", - заявила девушка.

Стоит отметить, что людям без масок, которые проживают в регионах "красных" карантинных регионах, патрульные сначала должны сделать замечания.

Если реакции на предупреждение не последует, то нарушителю грозит штраф размером в 170 гривен, а протокол полицейский может составить прямо на месте.

Нарушение масочного режима в общественном транспорте теперь карается штрафом в 17000 гривен.

Стоит отметить, что за 2020 год украинские суды рассмотрели 44 397 дел о нарушении правил карантина, на 3 282 человек наложили штраф.

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