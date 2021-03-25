25 марта 1999 года в автомобильной аварии погиб лидер национально-освободительного движения Вячеслав Чорновил

Как передает Politeka.net, Чорновил был известным политическим деятелем и борцом за независимую Украину. Посмертно он был признан Героем Украины.

Как и положено диссиденту и лидеру национального движения, всю свою жизнь Вячеслав Чорновил постоянно поднимал вопросы, связанные с Украиной и ее движением к независимости. Вспоминаем самые сильные цитаты основателя Народного руха Украины.

О себе

«Я политик всей Украины. Может, это немного громко и о себе так не говорят... Но у меня восточный менталитет и при этом я в чем-то галичанин».

Об Украине

«Дай Бог нам любить Украину больше всего сегодня — когда у нас она есть, чтобы не пришлось горько любить ее, потеряв. Наступило время большого выбора: или единство и победа и путь к свету, или поражение, позор и снова длинная дорога к свободе».

О государственном языке

«Допустить два государственных языка, или один государственный, а один официальный — значит, разрушить государство. Я всегда привожу в пример евреев, которые возродили уже мертвый язык и объединились вокруг него».

Об украинизации

«Мы всегда были противниками насильственной русификации. Мы всегда будем выступать против насильственной украинизации. Но нам нужна такая национальная политика, которая помогла бы каждому гражданину республики самому [...] ощутить органическую потребность выучить государственный язык и гордиться знанием этого языка».

О России

«Над Украиной нависает зловещая двуглавая тень российского империализма, который только и ждет окончательного коллапса общества, чтобы запустить хищные когти в живое тело нашего народа».

Отметим, что политик погиб в автокатастрофе, но его соратники называли его смерть политическим убийством.

Напомним, что правдивые гибнут: Черновол говорил о сепаратизме еще в начале 90-х (видео).

Как сообщала Politeka, Чорновил посоветовал власти «почистить скелеты в шкафу».

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